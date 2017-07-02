Станція київського метро «Театральна» відновила роботу після хибного повідомлення про замінування

Станція Київського метрополітену «Театральна» опівдні 2 липня відновила роботу. Повідомлення про замінування виявилося хибним, інформує метро на своїй сторінці у Facebook.

«Станцію «Театральна» перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», – ідеться в повідомленні.

Перед тим Київський метрополітен проінформував, що через анонімний дзвінок про замінування станція «Театральна» та пересадковий вузол на станцію «Золоті ворота» не працюють.

Станція «Театральна» призупиняла роботу через анонімні повідомлення вже вдруге за місяць. Попередній такий дзвінок надійшов 13 червня.

Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років.

У січні 2016 року поліція Києва повідомила, що затримала підозрюваного в анонімних «мінуваннях» станцій метро, магазинів та державних закладів.