ООН: тисячі цивільних заблоковані в Мосулі через наступ іракських сил

Організація Об’єднаних Націй повідомляє, що десятки тисяч мирних жителів залишаються заблокованими в районі Старого міста в Мосулі, де урядові іракські війська продовжують наступ.

Сотні цивільних жителів рятуються від наступу, який розпочався 6 червня. Генерал Самі аль-Аріді заявив, що іракські війська розташовані всього в кількох сотнях метрів від берегів річки Тигр, оскільки коаліційний літак під керівництвом США здійснив обстріли бійців угруповання «Ісламська держава» 2 липня.

Зростання напруги посилює страждання цивільних, які стикаються з нестачею їжі й води.

Представник Іракського командування 1 липня заявив іракському державному телеканалу, що бойовики «Ісламської держави» контролюють лише «кілька житлових кварталів».

Ісламістські екстремісти взяли під свій контроль Мосул у червні 2014 року, коли вони захопили значні території в Іраку та сусідній Сирії, оголосивши ісламський «халіфат» над територіями, які вони контролювали.

Але останніми місяцями сили, підтримувані США, досягли прогресу у боротьбі з «Ісламським угрупованням» в обох країнах. Крім наступу на Мосул, коаліційні сили оточили бійців «Ісламської держави» у сирійському місті Ракка, яке бойовики проголосили своєю столицею.

29 червня прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про завершення «самопроголошеного халіфату».