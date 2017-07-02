У Стамбулі поліція заблокувала учасників маршу за права транссексуалів

У Туреччині поліція заблокувала активістів, які намагаються дістатися до однієї з головних площ Стамбула з метою підвищити рівень обізнаності про права трансгендерних людей.

Чиновники напередодні заборонили проведення 2 липня маршу Trans Pride, але невелика група людей з веселковими прапорами намагалися все-таки провести захід.

Поліція заблокувала групу на площі Таксім, найвідомішій площі міста, щонайменше 7 людей. Про застосування сили не повідомляється.

Стамбульська влада заявила, що для проведення маршу не подали відповідної заявки.

Наприкінці червня силовики використали гумові кулі щодо 40 активістів, які намагалися провести гей-парад. За даними агенції AFP, щонайменше чотирьох людей затримали.

У Туреччині не криміналізований транссексуалізм, але цивільний кодекс вимагає дозволу суду та примусової стерилізації для транссексуалів чоловіків і жінок.