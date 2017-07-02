Трамп оприлюднив суперечливе відео щодо журналістів

Президент США Дональд Трамп поширив незвичний відеокліп у своєму акаунті в Twitter, повідомляючи про погіршення ворожнечі з CNN та іншими медіа.

У кліпі показаний знятий кілька років тому епізод поєдинку з рестлінгу, в якому тодішній бізнесмен Трамп б’є людину, яка має електронну маску з написом CNN.

В опублікованій заяві CNN зазначається, що «сумний день, коли президент США заохочує насильство щодо репортерів».

Американські ЗМІ традиційно перебувають з президентом в стані конфронтації, однак, як зазначає преса, Дональд Трамп в своїй конфронтації з журналістами, зробив новий крок.

Дональд Трамп перебуває на посту президента США шостий місяць. Опитування громадської думки показують безпрецедентно низький рівень його популярності серед американців.