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03 Липень 2017, Київ 01:02
Новини | Міжнародні

Німеччина перемогла на Кубку конфедерацій з футболу

Церемонія відкриття Кубка конфедерацій-2017 в Санкт-Петербурзі, 17 червня 2017 року

Німеччина виграла Кубок конфедерацій, отримавши перемогу у футбольному матчі з Чилі з рахунком 1:0.

Ларс Штиндль забив гол на 20-й хвилині матчу після того, як чилійський захисник Марсело Діас втратив м’яч біля своєї штрафної зони.

Кубок конфедерацій цього року проводився в Росії.

Кубок конфедерацій – турнір з участю національних команд, найкращих на своїх континентах, чемпіона світу та збірної країни-організатора. Це змагання ФІФА традиційно проводить за рік до старту чемпіонату світу, щоб перевірити готовність майбутніх господарів до світової першості.

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