Німеччина перемогла на Кубку конфедерацій з футболу

Німеччина виграла Кубок конфедерацій, отримавши перемогу у футбольному матчі з Чилі з рахунком 1:0.

Ларс Штиндль забив гол на 20-й хвилині матчу після того, як чилійський захисник Марсело Діас втратив м’яч біля своєї штрафної зони.

Кубок конфедерацій цього року проводився в Росії.

Кубок конфедерацій – турнір з участю національних команд, найкращих на своїх континентах, чемпіона світу та збірної країни-організатора. Це змагання ФІФА традиційно проводить за рік до старту чемпіонату світу, щоб перевірити готовність майбутніх господарів до світової першості.