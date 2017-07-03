Саудівська Аравія та союзники продовжили термін ультиматуму, висунутого Катару

Саудівська Аравія та її регіональні союзники погодилися продовжити на 48 годин термін виконання Катаром висунутих цій країні вимог. Це сталося після того, як Катар надав відповідь на ультиматум із 13 пунктів, повідомляє державний телеканал Саудівської Аравії.

У ранкові години 3 липня телеканал «Аль-Арабія» вказав, що продовження терміну дії вимог схвалене на прохання кувейтського еміра, який виступає посередником у суперечці між Катаром та Саудівською Аравією, а також Єгиптом, Бахрейном, Об’єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами регіону.

Саудівська Аравія та союзники скоротили всі дипломатичні та туристичні зв’язки з Катаром, звинувативши Доху в підтримці тероризму та надмірній близькості з регіональним противником, Іраном. Ці твердження в Катарі спростовують.

Ер-Ріяд та союзники встановили перелік із 13 вимог, серед яких були заклики припинити фінансову підтримку тероризму, закрити телеканал «Аль-Джазіра», скоротити більшість зв’язків з Іраном та закрити повітряну базу Туреччини на території Катару.