Підтримувана США коаліція увійшла до Ракки з півдня – спостерігачі

Підтримувана США коаліція арабських і курдських сил з півдня увійшла до сирійського міста Ракка, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Про це 2 липня заявили спостерігачі «Сирійської обсерваторії з прав людини».

За даними базованої у Великій Британії організації, яка має в Сирії мережу інформаторів, бійці коаліції «Сирійські демократичні сили» (SDF) перетнули річку Євфрат. «Сьогодні вони вперше вийшли на південь Ракки та захопили ринок «Аль-Хал», – сказав, голова «Сирійської обсерваторії з прав людини» Рамі Абдель Рахман.

Коаліційні сили намагаються оточити бойовиків угруповання «Ісламська держава» в місті Ракка впродовж кількох місяців. У червні вони вперше увійшли до міста зі сходу та заходу. 2 липня арабсько-курдський альянс заявив, що для зміцнення західного та східного флангів отримав підкріплення в складі близько тисячі бійців.