Порошенко привітав Лукашенка з Днем незалежності Білорусі

Президент України Петро Порошенко надіслав вітального листа Президенту Білорусі Олександру Лукашенку з нагоди національного свята, Дня незалежності Республіки Білорусь. Про це 3 липня повідомив офіційний сайт голови української держави.

«Ефективна координація спільних зусиль з реалізації задач практичного характеру сприяє успішній імплементації домовленостей, досягнутих під час нашої зустрічі у квітні. Певен, що Ваш майбутній візит в Україну стане ще одним важливим кроком на шляху поглиблення конструктивного діалогу між двома країнами», – ідеться в листі.

Білорусь, яку президент Лукашенко очолює вже 23 роки, є одним із найближчих союзників Росії. Разом із Росією Білорусь утворила так звану «союзну державу», в межах якої, зокрема, узгоджує міграційну політику. Маючи спільну з Москвою базу небажаних на своїй території осіб, Мінськ заборонив в’їзд низці українських політичних, громадських діячів та журналістів. Останньою в цьому ряду є заборона в’їзду до Білорусі журналістці видання «Українська правда» Оксані Коваленко.

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь та солдатів. Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання.