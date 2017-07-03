Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
03 Липень 2017, Київ 10:02
Новини | Політика

Порошенко привітав Лукашенка з Днем незалежності Білорусі

Президент України Петро Порошенко (п) та його білоруський колега Олександр Лукашенко, Чорнобильська АЕС, 26 квітня 2017 року

Президент України Петро Порошенко надіслав вітального листа Президенту Білорусі Олександру Лукашенку з нагоди національного свята, Дня незалежності Республіки Білорусь. Про це 3 липня повідомив офіційний сайт голови української держави.

«Ефективна координація спільних зусиль з реалізації задач практичного характеру сприяє успішній імплементації домовленостей, досягнутих під час нашої зустрічі у квітні. Певен, що Ваш майбутній візит в Україну стане ще одним важливим кроком на шляху поглиблення конструктивного діалогу між двома країнами», – ідеться в листі.

Білорусь, яку президент Лукашенко очолює вже 23 роки, є одним із найближчих союзників Росії. Разом із Росією Білорусь утворила так звану «союзну державу», в межах якої, зокрема, узгоджує міграційну політику. Маючи спільну з Москвою базу небажаних на своїй території осіб, Мінськ заборонив в’їзд низці українських політичних, громадських діячів та журналістів. Останньою в цьому ряду є заборона в’їзду до Білорусі журналістці видання «Українська правда» Оксані Коваленко.

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь та солдатів. Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG