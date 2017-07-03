Російський IT-бізнесмен Касперський готовий свідчити у США про відсутність зв’язків із Кремлем

Засновник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський заявив, що готовий надати владі США вихідний код його програм і свідчити в Конгресі, щоб зняти підозри з компанії у співпраці з російською владою. Про це Касперський повідомив в інтерв’ю Associated Press.

«Я готовий зробити все що завгодно, щоб довести, що в наших діях немає злого умислу», – сказав керівник компанії, яка продає антивірусні програми в багатьох країнах світу. Це вже друга така заява Касперського за останні два місяці.

Твердження про зв'язки його компанії з урядом і спецслужбами Росії Касперський назвав голослівними і не виключив, що за цим можуть стояти інтереси конкурентів. За його словами, до нього надходили пропозиції від чиновників із країн поза межами Росії взяти участь в хакерських атаках, проте він щоразу відмовлявся.

У червні Федеральне бюро розслідувань США опитало американських співробітників «Лабораторії Касперського». Незрозуміло, чи пов’язані ці опитування з розслідуванням імовірного втручання Росії у вибори в США.