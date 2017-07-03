Шестеро українських тенісистів стартують на Вімблдоні

На кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету 3 липня стартує головне тенісне змагання на трав’яних кортах – Вімблдонський турнір. Україну в одиночному розряді цього змагання представлятимуть шестеро учасників – по троє жінок і чоловіків.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, сіяна в Лондоні під четвертим номером, у першому колі 3 липня змагатиметься з 21-річною австралійкою Ешлі Барті.

Ще дві українки стартують пізніше – Леся Цуренко протистоятиме німкені Юлії Ґерґес, а Катерина Бондаренко – бельгійці Яніні Вікмаєр.

У чоловічому одиночному розряді Сергій Стаховський, який на Вімблдоні вже подолав кваліфікацію, зіграє з французом Жюльєном Беннетто. Ілля Марченко гратиме з чехом Іржі Весели.

Дуже цікавим може стати поєдинок Олександра Долгополова з третім сіяним на турнірі багаторазовим переможцем Вімблдону швейцарцем Роджером Федерером. Цей поєдинок відбудеться 4 липня, якщо дозволить примхлива лондонська погода.