Поліція Німеччини: 17 людей, ймовірно, загинули через зіткнення автобуса і вантажівки

Поліція Німеччини заявляє, що 17 пасажирів, ймовірно, загинули 3 липня коли автобус, в якому вони їхали, врізався у вантажівку і загорівся. Це сталося на півдні країни.

За словами речника поліції Юрґена Штадтера, влада «реалістично» оцінює ситуацію і «повідомить про кількох загиблих наприкінці дня».

У поліції додали, що автобус був «повністю знищений» вогнем і «цілком ймовірно, що дехто з людей не зміг вийти з автобуса».

За даними влади 31 із 48 людей, що були в автобусі, поранені. Ще 17 людей не знайшли.

Автокатастрофа сталася вранці 3 липня поблизу містечка Мюнхберґ у Баварії. В автобусі перебували 46 пасажирів і двоє водіїв.