Генпрокурор прогнозує ще одне подання на Новинського

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прогнозує внесення до Верховної Ради ще одного подання щодо народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Вадима Новинського.

«Досудове слідство щодо народного депутата Новинського триває. Зараз ми вивчаємо інші його дії, які, ймовірно, приведуть нас до другого звернення до Верховної Ради, яке буде пов’язане з економічними злочинами», – сказав Луценко на засіданні регламентного комітету парламенту 3 липня.

У грудні 2016 року Верховна Рада України дала згоду на притягнення народного депутата України Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за клопотанням Генпрокуратури України. Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті.

Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.