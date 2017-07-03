У Сирії випустили нову банкноту із зображенням Башара Асада

У Сирії випустили першу банкноту із зображенням президента країни Башара Асада. Портрет Асада надрукований на новій купюрі в дві тисячі сирійських фунтів – близько чотирьох доларів США.

Як повідомляють у центральному банку Сирії, купюра увійшла в обіг в Дамаску і низці провінцій країни. Банкноти були надруковані ще кілька років тому, але запущені в обіг лише зараз. Випуск купюр відкладали через війну і зміни валютного курсу, пояснили в банку.

Раніше на купюрах сирійських фунтів зображали історичних персонажів або батька чинного президента, колишнього лідера Хафеза Асада, який правив Сирією з 1971 по 2000 рік.

Найвищим номіналом сирійських купюр раніше була одна тисяча фунтів. З початку війни в Сирії в 2011 році курс сирійської валюти різко впав. Перед початком конфлікту один долар США коштував близько 50 сирійських фунтів, зараз – більше ніж 500.