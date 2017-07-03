У Львові вшанували роковини вбивства польських професорів

У Львові 3 липня представники львівських і вроцлавських університетів вшанували 76-і роковини від дня вбивства професорів львівських університетів.

Традиційно на вшанування роковин трагедії приїхали польські науковці з Вроцлава, міський голова Вроцлава, який був одним з ініціаторів встановлення пам’ятника невинно вбитим науковцям.

«Ми вшановуємо пам’ять професорів «Львівської політехніки», які у брутальний спосіб були забрані зі своїх домівок і розстріляні тільки тому, що були представниками польських національних еліт, що заважали створенню всесвітньої імперії німецьких нацистів, вони були невід’ємною частиною цього міста», – сказав Радіо Свобода Генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольський.

«Традиція спільного вшанування їхньої пам’яті професурою і працівниками львівських університетів і польських університетів, які були закладені вихідцями зі Львова, які примусово змушені були залишити це місто у 1944 і 1945 роках, є найкращою традицією сучасного Львова. Це традиція, яка гарно показує нашу спільну історію. Теперішня пам’ять про вбитих професорів – це знак найвищої пошани до жертви їхньої мученицької смерті і пошани до багатомовної і багатокультурної історії Львова, яку слід пам’яті сьогодні, особливо у цей складний період для Європи і України», – додав він.

​Присутні помолилися за душі невинно вбитих і поклали квіти до підніжжя пам’ятника, встановленого 2011 року. Монумент має вигляд арки з кам’яних блоків із римськими цифрами, що символізують десять заповідей Божих. Головним елементом є камінь з цифрою V, заповіддю «Не вбий».

Трагедія сталась у ніч з 3 на 4 липня 1941 року. На Вулецьких пагорбах у Львові гестапівці розстріляли близько 40 професорів «Львівської політехніки». Серед убитих були відомі у світі люди – письменник і перекладач Тадеуш Бой-Желенський, лікар Антоній Цешинський, математик Володимир Стожек.