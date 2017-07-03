НБУ: білорус Прокопеня подав документи щодо купівлі української «дочки» «Сбербанку»

У Національному банку України заявляють, що громадянин Білорусі і Республіки Кіпр Віктор Прокопеня подав пакет документів для погодження опосередкованого (через білоруський ВАТ «Паритетбанк») придбання 100% акцій української «дочки» «Сбербанку».

Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі НБУ, ці документи, подані 30 червня, вже зареєстровані і опрацьовуються.

У прес-службі нагадали, що, відповідно до чинного законодавства, Нацбанк розглядає такі документи протягом трьох місяців, під час розгляду НБУ перевіряє відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим у нормативно-правових актах, його фінансовий стан і джерела походження коштів.



У квітні Нацбанк повідомляв про отримання документів на погодження продажу «Сбербанку». Документи надійшли від громадянина Великої Британії й Росії Саїда Гуцерієва, який має намір придбати 77,5% акцій фінустанови.

Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

З січня цього року представники «Національного корпусу» вимагали припинення діяльності російських підприємств в Україні, зокрема і «Сбербанку».