У центрі Одеси вночі невідомі підірвали авто – поліція

У центрі Одеси в ніч на 3 червня невідомі підірвали автомобіль.

Як повідомила прес-служба поліції в Одеській області, вибух стався близько 3:30 на стоянці на вулиці Маразліївській,спрацював радіокерований саморобний вибуховий пристрій в пластиковому корпусі.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За даними місцевих ЗМІ, цей автомобіль належав «колишньому одеському депутатові».

Минулого тижня у Солом’янському районі Києва стався вибух в авто, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. За даними слідчих, в автомобілі був закладений вибуховий пристрій. У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт.

Крім того, в той же день, 27 червня, на Донеччині у Костянтинівському районі внаслідок підриву автомобіля загинув полковник СБУ Юрій Возний, ще троє людей були поранені.