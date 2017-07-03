Держпродспоживслужба: у Києві у 30% підприємств, які працюють з продуктами, є порушення норм

Держпродспоживслужба заявляє, що у Києві у 30% підприємств, які здійснюють обіг харчових продуктів, виявлені порушення санітарно-гігієнічних і ветеринарно-санітарних норм.

Як повідомляє прес-служба відомства, ці підприємств самостійно вирішили тимчасово припинити роботи для проведення санітарного дня, ремонтних робіт, приведення документації в порядок.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що у ході моніторингу виявлені порушення – продукти харчування постачаються без супровідних документів, порушений термічний процес приготування страв (технологія, правила зберігання), технологічне обладнання застаріле, відсутні особисті медичні книжки у персоналу.

Крім того, у службі повідомляють, що станом на 2 липня зареєстровані 34 випадки захворювань на гостру кишкову інфекцію, можливим етіологічним фактором є збудник сальмонельозу.

Минулого тижня у Держпродспоживслужбі заявляли, що у Києві 20 людей госпіталізували після вживання суші в ресторані.