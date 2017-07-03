Апеляційний суд підтвердив законність конфіскації судна Sky Moon, що заходив до Криму – ГПУ

Апеляційний суд Одеської області 22 червня залишив без змін постанову суду першої інстанції, якою громадянина Сирії, капітана судна Sky Moon, що заходив у порти анексованого Криму, визнали винним і конфіскували судно й вантаж у дохід держави. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Капітана судна визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення, на нього наклали адміністративне стягнення у вигляді конфіскації предмета контрабанди (понад 3000 тонн технічної соди) вартістю майже 18,5 мільйонів гривень і судна Sky Moon (прапор – Танзанія), яке використовувалося для скоєння правопорушення.

У березні 2017 року в Одесі суд конфіскував судно Sky Moon, арештоване після заходу в порти Криму. Як заявила прокуратура, подібне рішення ухвалене вперше в історії країни.

Членам екіпажу судна Sky Moon, заарештованого після заходу в порти Криму, прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закрилися для міжнародного судноплавства.

У грудні 2014 року європейським компаніям заборонили надавати туристичні послуги в Криму, а круїзним кораблям – заходити в порти півострова. Офіційно Кабінет міністрів України виключив кримські порти з переліку відкритих для іноземних суден у травні 2015 року.

З моменту анексії Держприкордонслужба України відстежила 652 іноземних судна, що порушили українське законодавство і заходили в порти анексованого Криму.

Завдяки зміні українського законодавства з минулого року Держприкордонслужба може затримувати такі судна та їхні вантажі.