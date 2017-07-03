Французька компанія підписала багатомільярдну газову угоду з Іраном

Французька енергетична компанія Total повідомила, що підписала з Іраном угоду на суму в 4 мільярди 200 мільйонів євро на розробку іранського морського газового родовища Південний Парс.

Це перша така значна інвестиція з Заходу в енергетичну галузь в Ірані з часу зняття з Тегерана 2016 року міжнародних санкцій за «ядерною домовленістю» з провідними державами світу. Це також найбільша з того часу ділова угода Ірану з іноземними партнерами.

Угоду з терміном дії у 20 років урочисто підписали в Тегерані керівник компанії «Тоталь» Патрік Пуянн і міністр нафти Ірану Намадар Занґане.

При підписанні були присутні представники керівництва компаній-партнерів проекту – іранської «Петропарс» і Китайської національної нафтогазової корпорації.

Відповідно до попередньої домовленості про цей проект, підписаної в листопаді минулого року, «Тоталь» отримає 50,1 відсотка його акцій, державна китайська компанія 30 відсотків і «Петропарс» – 19,9 відсотка.

Морське родовище Південний Парс, найбільше у світі, почали розробляти в 1990-х роках, тоді Total теж був одним із найбільших інвесторів. Але французька компанія по суті вийшла з Ірану 2012 року, коли Франція приєдналася до партнерів у Європейському союзі в санкціях, накладених через ядерну програму Тегерана.

Нинішню угоду спершу планували підписати ще на початку року, але французька компанія відклала підписання, вичікуючи, чи не накладе президент США Дональд Трамп нових санкцій на Іран, що покарали б і ті фірми з третіх країн, що співпрацювали б із Іраном. Трамп давав такі обіцянки в час виборчої кампанії, але після його обрання його адміністрація врешті продовжила участь у багатосторонній «ядерній угоді» з Іраном.