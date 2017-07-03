Ірак: смертниця вчинила напад на втікачів від боїв у Мосулі

Двоє цивільних мешканців загинули внаслідок вибуху, який влаштувала смертниця серед юрби втікачів від боїв у місті Мосулі в Іраці, де урядові сили завершують ліквідацію групи бойовиків екстремістського сунітського угруповання «Ісламська держава». Іще дев’ять людей поранені, серед них четверо солдатів.

За словами іракських посадовців, нападниця була родом із Тунісу.

У неділю схожий напад влаштувала смертниця в таборі для внутрішніх утікачів на захід від Багдада, де нині знайшли прихисток вимушені переселенці з сунітських районів Іраку, що їх наразі контролюють бойовики «Ісламської держави». Внаслідок того нападу загинули 14 людей, 13 були поранені. За нього взяло на себе відповідальність саме це угруповання, заявивши, що ціллю була позиція іракської армії.

Наразі в західній частині Мосула в оточеній частині старого міста ще тримаються кількасот бойовиків-екстремістів. Влада країни заявляє, що остаточне визволення міста вже близько.