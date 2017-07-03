Молдова передала Україні найманку з Луганщини – спецслужба

Служба інформації і безпеки Молдови повідомила, що передала Україні затриману нею українську громадянку, що, за даними молдовської спецслужби, була найманкою в сепаратистів на Луганщині.

За повідомленням, цю 28-річну громадянку України з березня 2017 року оголосили в розшук українські правоохоронці за підтримку сепаратистів, і молдовська спецслужба звернулася до Бюро міграції і притулку МВС Молдови з проханням оголосити її небажаною на території країни з міркувань безпеки, після чого її передали українським органам. Її імені і дати, коли це сталося, не уточнюють.

Водночас, мовиться в повідомленні, за результатами того ж спецрозслідування був затриманий і 30-річний громадянин Молдови, що теж, як вважають, був найманцем у сепаратистів угруповання «ЛНР». Порушена справа за статтею про найманство Кримінального кодексу Молдови. Чоловіка підозрюють у наданні підтримки сепаратистським силам, що беруть участь у збройному конфлікті на південному сході України, в 2015–2016 роках. Його затримали на 72 години за рішенням Прокуратури у справах боротьби з організованою злочинністю і у спеціальних справах, а в разі визнання винним йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років, повідомив прес-центр Служби інформації і безпеки Молдови.

Молдовська спецслужба зазначила, що найманство є відносно новим явищем для цієї країни, але число причетних до цього правопорушення зростає.

У воєнній агресії Росії проти України й діях спільних російсько-сепаратистських сил та інших незаконних збройних формувань на окупованій частині Донбасу беруть участь громадяни не тільки України і Росії, а й низки інших держав. Іноземці в лавах українських силових структур перебувають там відповідно до українського законодавства.