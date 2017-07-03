Порошенко сподівається на посилення і розширення санкцій США проти Росії

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Палата представників США підтримає нещодавню законодавчу ініціативу Сенату США щодо посилення і розширення санкцій проти Росії. Про це він заявив у ході зустрічі з делегацією Конгресу США.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, Порошенко також висловив вдячність за послідовну двопартійну підтримку України з боку Конгресу США у протидії російській агресії і у реалізації реформ.

За повідомленням, у цьому контексті обговорювались питання зміцнення обороноздатності України, фінансування безпекової допомоги Україні у бюджеті США.

У червні американські сенатори проголосували за законопроект із поправкою про санкції проти Ірану, який одночасно розширює санкції проти Росії. Цей пакет ставить собі за мету покарати Москву за її дії, включаючи втручання в президентські вибори у США в 2016 році, анексію українського Криму і підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні. Законопроект також забороняє Білому дому пом’якшувати, призупиняти або скасовувати санкції без схвалення Конгресу.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.