Урядові сили Сирії оголосили одностороннє припинення вогню на півдні

У Сирії урядові сили оголосили одностороннє припинення вогню на півдні країни, заявивши, що мета цього – підтримати зусилля, спрямовані на примирення.

Це припинення вогню, вже друге за останні два тижні, буде стосуватися провінцій Дараа, Кунейтра і Свейда, повідомили урядові сирійські засоби інформації напередодні призначеного чергового кола мирних переговорів у столиці Казахстану Астані.

Цей режим уже діє від полудня в неділю і має протривати до півночі в четвер, 6 липня, мовиться в заяві.

Схоже, що цей режим не буде стосуватися бойових дій урядових сирійських сил проти бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Але про переговори в Астані, заплановані на вівторок, у цій заяві прямо не згадано.

У цих переговорах між представниками сирійської влади і опозиції виступають посередниками Туреччина, Росія й Іран. Москва і Тегеран підтримують владу авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, Анкара – частину опозиційних до нього сирійських сил. При цьому Росія, Туреччина, а також США ведуть у Сирії безпосередні воєнні кампанії проти бойовиків «Ісламської держави»; Москва також здійснює удари по інших супротивниках влади Асада, зокрема й по тих, що мають підтримку Заходу й арабського світу.