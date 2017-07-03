Держпродспоживслужба: у Києві кількість постраждалих через отруєння зросла до 38

Держпродспоживслужба заявляє, що у Києві зросла кількість хворих на гостру кишкову інфекцію до 38.

Як повідомляє прес-служба відомства, у персоналу закладу громадського харчування і у 7 пацієнтів виділена однотипова сальмонела S.enteritidis групи D.

У службі зауважують, що отримані дані свідчать про порушення санітарно-гігієнічних вимог у ресторані ТОВ «Суші Ленд».

Наприкінці червня були зареєстровані 23 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання суші в одному з київських ресторанів.

За даними служби, в результаті проведення моніторингу у 79 з 83 закладів громадського харчування виявлені порушення ветеринарно-санітарного та санітарного законодавства.

У Держпродспоживслужбі додають, що 28 суб’єктів господарювання (близько 30%) припинили свою роботу для проведення санітарного дня, ремонтних робіт, заміни обладнання.