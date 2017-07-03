Штаб: сьогодні на Донбасі військовий загинув, ще один поранений

У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, ще один поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики сім разів відкривали вогонь.

На приморському напрямку, як повідомляють у штабі, сепаратисти зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Лебединського, а з 152-міліметрової артилерії – біля Гнутового.

У прес-центрі зазначають, що на донецькому напрямку біля населеного пункту Луганське по українських військових двічі вели вогонь снайперські групи бойовиків.

На Луганщині біля селища Жовте сепаратисти вели вогонь з протитанкових гранатометів, додають у штабі.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 23 рази порушили режим тиші. В угрупованні «ЛНР» стверджують про два порушення з боку ЗСУ.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.