Президент Франції оголосив про «демократичні зібрання» для відродження ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує провести по всій Європі «демократичні зібрання» з метою «перезаснувати» Європейський союз.

Як сказав 39-річний президент, виступаючи на спільній сесії обох палат парламенту Франції, необхідне «нове покоління лідерів», яке надасть нової сили європейському блокові.

За його словами, Франція і Німеччина започаткують такі «демократичні установчі зібрання» у формі національних дебатів по всьому Євросоюзові до кінця цього року.

Макрон вважає, що лідери ЄС мають боротися зі скептицизмом громадськості – хоча, додав він, цей скептицизм має й свої позитиви. «Я твердо вірю в Європу, але не вважаю цей скептицизм невиправданим», – сказав він і пояснив, що євроблок «послабило поширення бюрократії».

Емманюель Макрон зі значним відривом переміг у другому колі президентських виборів у Франції 7 травня ультраправу й євроскептичну Марін Ле Пен.