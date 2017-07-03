Макрон пообіцяв скасувати надзвичайний стан у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує вже цієї осені скасувати надзвичайний стан, що був запроваджений у країні восени 2015 року після терактів у Парижі й околицях, унаслідок яких загинули 130 людей.

Як сказав президент, виступаючи на спільній сесії обох палат парламенту Франції, він таким чином відновить свободи французького народу, бо ці свободи – «передумова існування міцної демократії».

За його словами, його уряд зробить усе, щоб відвернути будь-які нові напади, і буде боротися з екстремістами «безжалісно й непослабно».

Але при цьому, наголосив Макрон, важливо гарантувати «повну повагу до особистих свобод».

Надзвичайний стан у Франції запровадили в листопаді 2015-го й відтоді п’ять разів продовжували. Як очікують, у липні центристський уряд Макрона ще раз продовжить його на чергові три місяці, доки у Франції розробляють новий суворий закон про боротьбу з тероризмом. Критики стверджують, що влада Франції зловживає чинним надзвичайним станом для придушення легітимного інакодумства.