Президент Росії привітав керівника Китаю, що прибув із візитом

Президент Росії Володимир Путін привітав у Кремлі голову Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув із офіційним візитом.
Як повідомили у Кремлі, це була неформальна зустріч – основні переговори заплановані на вівторок.
На цих переговорах має йтися про двосторонню співпрацю і міжнародні проблеми, заплановано підписати низку двосторонніх документів.
Раніше в понеділок помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав нинішні відносини Москви й Пекіна «найкращими за багато років»,
Обидві країни нині об’єднує дипломатичне протистояння зі США: Вашингтон має глибокі розбіжності з Москвою через її дії в Україні і Сирії і втручання у президентські вибори у США, яке Росія заперечує, а з Пекіном через китайську політику силового утвердження в регіоні, зокрема висування територіальних претензій у Південно-Китайському морі.
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