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03 Липень 2017, Київ 23:40
Новини | Міжнародні

Президент Росії привітав керівника Китаю, що прибув із візитом

Сі Цзіньпін (л) і Володимир Путін (п) зустрічалися востаннє менш ніж місяць тому – на саміті Шанхайської організації співпраці в Астані в Казахстані 8 червня 2017 року

Президент Росії Володимир Путін привітав у Кремлі голову Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув із офіційним візитом.

Як повідомили у Кремлі, це була неформальна зустріч – основні переговори заплановані на вівторок.

На цих переговорах має йтися про двосторонню співпрацю і міжнародні проблеми, заплановано підписати низку двосторонніх документів.

Раніше в понеділок помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав нинішні відносини Москви й Пекіна «найкращими за багато років»,

Обидві країни нині об’єднує дипломатичне протистояння зі США: Вашингтон має глибокі розбіжності з Москвою через її дії в Україні і Сирії і втручання у президентські вибори у США, яке Росія заперечує, а з Пекіном через китайську політику силового утвердження в регіоні, зокрема висування територіальних претензій у Південно-Китайському морі.

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