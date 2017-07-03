Президент Росії привітав керівника Китаю, що прибув із візитом

Президент Росії Володимир Путін привітав у Кремлі голову Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув із офіційним візитом.

Як повідомили у Кремлі, це була неформальна зустріч – основні переговори заплановані на вівторок.

На цих переговорах має йтися про двосторонню співпрацю і міжнародні проблеми, заплановано підписати низку двосторонніх документів.

Раніше в понеділок помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав нинішні відносини Москви й Пекіна «найкращими за багато років»,

Обидві країни нині об’єднує дипломатичне протистояння зі США: Вашингтон має глибокі розбіжності з Москвою через її дії в Україні і Сирії і втручання у президентські вибори у США, яке Росія заперечує, а з Пекіном через китайську політику силового утвердження в регіоні, зокрема висування територіальних претензій у Південно-Китайському морі.