У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі бійцем

У Кривому Розі на вівторок оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі 57-річним українським бійцем Анатолієм Мельниковим. Рішення про це підписав мер міста Юрій Вілкул.

За інформацією міської ради, прощання із загиблим відбудеться у вівторок біля будинку, в якому жив боєць. Поховають військового на алеї Слави на центральному цвинтарі.

Як повідомили в мерії, в день жалоби в місті вивісять на півщогли державні прапори України, скасують розважальні заходи, внесуть зміни до програм місцевого телебачення і радіо.

За словами криворізької волонтерки Юліани Березуцької, Анатолій Мельников загинув під час «хлібного перемир’я», яке було оголошено на час збору врожаю, від вибуху міни.

Раніше в понеділок тіло бійця доправили до Кривого Рогу. Волонтери пропонують провести бійця в останній путь «живим коридором пошани».

Криворіжець Анатолій Мельников, стрілець мотопіхотної роти, загинув у п’ятницю, 30 червня, під час виконання військового обов’язку в зоні антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу.