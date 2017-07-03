У США повідомили про обговорення з послом Росії зустрічі Трампа з Путіним

У США повідомили про зустріч чільного посадовця Державного департаменту з послом Росії у Вашингтоні, на якій обговорили плановану зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

У перебігу зустрічі заступник держсекретаря Томас Шаннон і посол Росії Сергій Кисляк також обговорювали нещодавні переговори між чільними дипломатами обох країн і питання, що становлять взаємний інтерес, повідомили в Держдепартаменті.

Перша з часу обрання Трампа зустріч американського керівника з Путіним очікується на полях саміту «Групи двадцяти», що відбудеться в німецькому Гамбурзі 7–8 липня.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через цілу низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це). При цьому посол Кисляк був одним із головних фігурантів із російського боку в розслідуваннях про деталі такого втручання, які ведуть у США Федеральне бюро розслідувань і кілька комітетів Конгресу.