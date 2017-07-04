Підтримувана США коаліція увійшла до Старого міста Ракки

Підтримувана США коаліція арабських і курдських сил пізно ввечері 3 липня увійшла до Старого міста сирійської Ракки. Це вдалося зробити, утворивши дві пробоїни в мурі Старого міста, звідки бойовики угруповання «Ісламська держава» заважали просуванню бійців «Сирійських демократичних сил» (SDF).

«Здійснення цілеспрямованих ударів по двох невеликих частинах муру дозволило коаліційним і партнерським силам увійти до Старого міста в обраних ними місцях, захистити життя бійців і цивільних та зберегти цілісність найбільшої частини муру. Отвори розміром приблизно 25 метрів допоможуть зберегти решту 2500-метрової стіни», – заявило центральне командування Збройних сил США.

Коаліційні сили впродовж кількох місяців намагаються оточити бойовиків угруповання «Ісламська держава» в місті Ракка, яке екстремісти проголосили своєю столицею. У червні вони вперше увійшли до міста зі сходу та заходу. 2 липня арабсько-курдський альянс заявив, що для зміцнення західного та східного флангів отримав підкріплення в складі близько тисячі бійців.