Садовий заявляє, що йде на допит у ГПУ

У будівлі Генпрокуратури України в Києві 4 липня відбудеться допит мера Львова Андрія Садового у справі про виділення землі під індустріальний парк «Рясне-2». Про це сам Садовий повідомив у Facebook, виклавши фото повістки про виклик його на допит як свідка в цій справі.

«О 10:30 йду на допит в Генпрокуратуру (вулиця Петлюри 7/9). Справа «Держава Україна проти індустріального парку у Львові»… Історія триває вже близько року, і я дивуюсь терпінню інвесторів, які досі не розвернулись і не гримнули дверима», – написав Садовий.

За словами міського голови Львова, нідерландська компанія CTP перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком в промзоні «Рясне-2». «Після перемоги голландці пропонують не лише інвестувати в майбутній парк але й викупити землю під ним (хоча не повинні були). Голландці погоджуються сплатити за землю 52 мільйони гривень (відповідно до грошової оцінки) і зобов’язуються інвестувати лише в інфраструктуру парку 50 мільйонів євро, залучити потужних виробників і створити понад 3000 нових робочих місць», – повідомив Садовий. Після цього, за його словами, була порушена кримінальна справа.

Наприкінці 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила, що відомство спільно з Національною поліцією України здійснює досудове розслідування у рамках кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій із боку посадових осіб Львівської міськради, які призвели до збитків держави в особливо великих розмірах.

За даними слідчих, досудове розслідування встановило, що посадові особи Львівської міськради, зловживаючи службовим становищем, уклали з підприємством договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 52 мільйони гривень, попри те, що нормативна грошова оцінка такої землі становила 140 мільйонів.