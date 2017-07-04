Збитки від конфлікту на Донбасі досягли 50 мільярдів доларів – Міноборони

Збитки від збройного конфлікту на Донбасі, що триває понад три роки, склали близько 50 мільярдів доларів, заявив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.

«На сході України зруйновані об’єкти енергетичної, транспортної, соціальної інфраструктур, люди залишилися без робочих місць. За попередніми даними, збитки становлять близько 50 мільярдів доларів», – сказав Руснак 4 липня в Києві.

Він поінформував, що від початку конфлікту «понад 2,7 тисячі українських військових загинули, понад 10 тисяч – поранені».

Перший заступник міністра зазначив, що на сьогодні ситуація в зоні бойових дій залишається складною, але контрольованою.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.