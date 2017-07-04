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04 Липень 2017, Київ 14:38
Новини | Міжнародні

В Астані стартував 5-й раунд мирних переговорів щодо Сирії

Учасники переговорів в Астані, травень 2017 року

В Астані (Казахстан) 4 липня відбувається п’ятий раунд мирних переговорів по Сирії. У консультаціях беруть участь представники режиму президента Сирії Башара Асада, сирійської опозиції, а також Росії, США, Ірану, Туреччини. Приїхав в Астану і посланник ООН по Сирії Стаффан де Містура.

Міністерство закордонних справ Казахстану повідомило, що переговори 4 липня відбуваються як двосторонні зустрічі між членами делегацій.

За повідомленнями, на переговорах обговорюють угоду з деескалації, схвалену в Астані в грудні за посередництва Росії, Туреччини й Ірану.

Напередодні сили курдсько-арабської повстанської коаліції за підтримки авіації США зайшли в центр міста Ракка, на півночі Сирії – головний оплот бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

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