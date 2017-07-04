Регламентний комітет Ради не підтримав подання ГПУ щодо Довгого

Регламентний комітет Верховної Ради вважає недостатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності з народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.

«Комітет вважає, що подання має суттєві недоліки в частині обґрунтування зловживання Довгим своїми повноваженнями на посаді секретаря Київської міської ради», – сказав заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник.

Він додав, що комітет вирішив направити голові Верховної Ради це рішення, а також пояснення народного депутата Довгого.

Під час засідання комітету Довгий закликав членів регламентного комітету підтримати подання щодо нього.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара».

Крім того, ГПУ подала до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності ще п’яти народних депутатів.