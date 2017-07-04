Супрун: з початку року в Україні зареєстровані 76 випадків захворювання на ботулізм

Виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що з початку року в Україні зареєстровані 76 випадків захворювання на ботулізм, 8 з них – смертельні.

Супрун також повідомила, що сьогодні в Україну ПРООН доставила партію ліків від ботулізму – 25 курсів для лікування загальною вартістю 2,5 мільйона гривень.

За її словами, партія ліків дозволить формувати базовий запас, що буде використано для негайного лікування нових хворих.

У червні в МОЗ повідомляли, що в Україні жодного препарату проти ботулізму не зареєстровано, а використовувати можна лише зареєстровані препарати.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі та виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.

Торік від ботулізму в Україні померли 12 людей.