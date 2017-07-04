Суд у Гаазі розгляне претензії «Укрнафти» до Росії

Постійна палата Третейського суду в Гаазі повідомляє, що розгляне претензії українських нафтогазових компаній до Росії. 4 липня в суді підтвердили, що подібні справи входять в його компетенцію.

Влітку 2015 року концерн «Укрнафта» звернувся в Гаазький арбітраж із запитом про стягнення компенсації за заправні станції, які експропріювала Росія в результаті анексії Криму.

В обґрунтування позову наводили угоду між урядом Росії і Кабінетом міністрів України від 27 листопада 1998 року – щодо взаємного захисту інвестицій.

Зі схожими запитами до Третейського суду в Гаазі звернулися ще 11 українських компаній.