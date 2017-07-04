Росія запускає в Китаї телеканал «Катюша»

Російський «Первый канал» і Центральне телебачення Китаю підписали угоду про запуск нового російського телеканалу «Катюша» в КНР. Мовлення вестиметься російською мовою з китайськими субтитрами. Передбачається, що перші програми будуть запущені вже цього року.

За словами генерального директора «Первого канала» Костянтина Ернста, на телеканалі транслюватимуть розважальні програми, а також передачі про науку, культуру і мистецтво. За словами Ернста, в перспективі мовлення «Катюші» може охопити всю територію Китаю.

3 липня голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Росії з офіційним візитом. У той же день Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін провели неформальну зустріч. Пізніше стало відомо, що Путін нагородив голову КНР орденом Андрія Первозванного. Сі Цзіньпін став третім іноземцем, нагородженим орденом. До цього орденом були нагороджені президент Азербайджану Гейдар Алієв і президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.