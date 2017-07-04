У Transparency International стурбовані відсутністю у реєстрі рішення про конфіскацію коштів Януковича

В антикорупційній організації Transparency International Україна стурбовані відсутністю публікації рішення суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів США, належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.

Як нагадав в ході засідання антикорупційного комітету Верховної Ради представник організації Андрій Слюсар, Краматорський міський суд ухвалив рішення три місяці тому, проте досі вирок не оприлюднили.

«Відсутність рішення суду в публічному доступі породжує сумніви в його юридичній чистоті… У разі, якщо це рішення ухвалено з неповним дотриманням законодавства, це може стати підставою для оскарження його в міжнародних судових інститутах, зокрема у Європейському суді з прав людини», – сказав він.

Він припускає, що у випадку виявлення порушень міжнародні судові інституції можуть зобов’язати Україну повернути ці кошти.

Водночас глава комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв заявив, що комітет звернеться до прокуратури щодо оприлюднення рішення, але припустив, що потрібно готуватися до судового процесу.

«Треба готуватися до судового процесу, і в мене є пропозиція: подати позов проти Головної військової прокуратури і проти організації, яка засекретила ці дані, – це Державна судова адміністрація та їх державне підприємство»,– сказав Соболєв.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 28 квітня 2017 року заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича інформацію про конфіскацію спростовували.