ДСНС попереджає про сильні зливи і град у трьох областях

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що до кінця доби 4 липня у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях очікуються сильні зливи, крупний град, і шквали 25-28 метрів за секунду.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, у Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Дніпропетровській областях будуть місцями грози.

За даними ДСНС, 5 липня вночі у Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях будуть грози.

У Києві 5 липня опадів синоптики не очікують, температура вдень 21-23 градусів тепла.