Поліція: у Києві затримали грабіжника банків, який на місці злочину залишав ‎шоколадки

Поліція заявляє про затримання серійного грабіжника банків, який залишав на місці злочину ‎шоколадки для касирів.‎

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, чоловік пограбував понад десять фінансових установ.

За словами керівника київської поліції Андрія Крищенка, чоловік, як правило, обирав банки, в яких немає охорони, він жодного разу він не застосовував зброю під час погроз.

«Одразу після злочину або через деякий час як «компенсацію» моральної травми і стресу чоловік залишав шоколадки або цукерки. Це був його «фірмовий» почерк», – сказав Крищенко.

«Під час спілкування він заявив про те, що займався так званою експропріацією, тобто грабував награбоване. При цьому розповідає, що багато викрадених грошей роздавав, а частину залишав собі», –додав Крищенко.

За даними поліції, під час слідства провели опізнання, а також призначені експертизи, у тому числі портретознавча і щодо вилученої зброї.

Останнє пограбування сталося у лютому 2017 року на вулиці Васильківській у Голосіївському районі Києва, додають правоохоронці.