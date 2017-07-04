Німецький автовиробник оголосив про повернення до Ірану через 17 років

Німецький автовиробник Volkswagen повідомив, що повертається на ринок Ірану вперше за останні 17 років.

Як повідомила компанія, вона поновить продаж своїх авт в Ірані з наступного місяця за контрактом, підписаним із місцевим автоімпортером «Маммут Ходро». «Фольксваґен» буде таким чином продавати свої моделі «Тіґуан» і «Пассат» в автоцентрах у першу чергу у столиці Тегерані й околицях.

Німецька компанія залишила ринок Ірану 2000 року через запровадження міжнародних санкцій проти цієї країни.

Після того, як санкції, накладені на Іран через його ядерну програму, зняли в січні 2016 року за багатосторонньою «ядерною угодою» між Тегераном і провідними державами світу, про плани повернутися до Ірану оголосили також французькі автовиробники Renault і PSA Group.