Уряд повідомив про візит прем’єра на діловий форум у Лондоні щодо реформ в Україні

Кабінет міністрів України повідомив про візит у середу делегації уряду України на чолі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом на економічний форум, присвячений питанням реформ в Україні, що відбудеться в Лондоні.

Як мовиться в повідомленні, делегація також планує провести низку зустрічей із керівництвом Великої Британії.

«Буде дві частини робочої поїздки. Перша – зустріч із політиками Великобританії, з прем’єр-міністром. Друга – зустріч із діловими колами, інвестбізнесом. Будемо проводити спільну конференцію з питань провадження реформ в Україні», – наводить пресова служба уряду слова Гройсмана.

«Це надзвичайно важливий захід. Ми підійшли до конференції з чітким розумінням змін – як вони будуть відбуватися. Ми зростаємо, стаємо інвестиційно привабливою країною. Це дуже добрий сигнал», – заявив прем’єр.

Він додав, що в перебігу зустрічей у Лондоні українські урядовці представлять статус реформ, що проводяться, а також запропонують напрямки підтримки України. «Розраховуємо на добрі новини з Лондона цими днями», – сказав прем’єр-міністр.

За офіційним повідомленням, на початку візиту, що триватиме в середу – п’ятницю, 5–7 липня, Володимир Гройсман має зустрітися в середу з колегою з Великої Британії Терезою Мей, узяти участь у зустрічі ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку і зустрітися з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. У четвер він має взяти участь у пленарній сесії конференції щодо реформ в Україні, виступити на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Британії Борісом Джонсоном, а також зустрітися з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, із головою і членами парламентської групи у зв’язках із Верховною Радою України британського Парламенту і з лідерами британських ділових кіл. У п’ятницю прем’єр-міністр України планує участь у роботі інвестиційної конференції «Драґон Капітал», дати низку інтерв’ю провідним засобам інформації й зустрітися з релігійними діячами і представниками української громади у Великій Британії.