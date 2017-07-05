Німеччина готується до втручання Росії у вересневі вибори – міністр

Німеччина очікує, що Москва намагатиметься вплинути на вересневі вибори в цій країні з метою підірвати віру в німецьку демократію, а не просувати конкретного кандидата. Як заявив 4 липня міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр, Берлін готується до атаки із застосуванням дражливих витоків і фальшивих новин, імовірно організованих Москвою.

«Ми побачили ймовірний вплив на вибори в Америці, ми побачили ймовірний вплив на вибори у Франції. Є всі підстави вважати, що ці зусилля були з Росії, отже, не можна виключити, що будуть схожі спроби на виборах у Німеччині», – заявив німецький міністр.

Де Мезьєр зазначив, що спецслужби Німеччини вже побачили витік даних із комп’ютерів у парламенті, і ці дані «можуть бути опубліковані в найближчі тижні».

Голова розвідувальної служби Німеччини Ганс-Ґеорґ Маассен заявив, що, хоча невідомо, якою може бути мета Росії на виборах в Німеччині, він підозрює, що російський президент Володимир Путін віддає перевагу іншому канцлеру, ніж Анґелі Меркель. Меркель, яка підтримує продовження санкцій проти Росії за його агресію в Україні, нині претендує на четвертий термін на посаді.

Росія неодноразово спростовувала спроби вплинути на закордонні вибори.