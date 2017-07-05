Джемілєв обговорив з президентом Туреччини Ердоганом порушення прав людини в Криму

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом 4 липня обговорив порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє сайт Меджлісу кримськотатарського народу.

«Під час зустрічі, що тривала більше години, Мустафа Джемілєв розповів про поточну ситуацію в Криму, що склалась із правами людини у зв’язку із переслідуваннями кримських татар та інших громадян України, незгодних із незаконною анексією півострова Російською Федерацією. Лідер кримських татар наголосив на необхідності невідкладного звільнення всіх політичних в’язнів Кремля та скасування заборони на в’їзд до Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу», – ідеться в повідомленні.

Як інформують у Меджлісі, президент Туреччини «наголосив на непохитності своєї позиції щодо непорушності територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів». Він запевнив, що влада Туреччини вживає заходів щодо неприпустимості відвідування кримських портів турецькими суднами.

17 січня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі з групою викладачів вишів Анкари заявив, що позиція його країни з питання Криму залишається незмінною. За словами очільника турецького зовнішньополітичного відомства, нормалізація відносин Туреччини та Росії не означає зміни позиції країни з кримського питання.

Міністерство закордонних справ України раніше висловлювало стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало Росію припинити тиск на них. Також МЗС зверталося до міжнародного співтовариства, щоб воно застосувало різні види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також з метою звільнення всіх українських політв’язнів і заручників.