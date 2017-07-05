Двоє українців зіграють у середу в другому колі Вімблдонського турніру

Двоє українських тенісистів проведуть 5 липня поєдинки другого кола одиночного розряду головного тенісного змагання на траві – Вімблдонського турніру.

Перша ракетка України, четверта сіяна в Лондоні Еліна Світоліна позмагається за вихід до третього кола з 37-річною італійкою Франческою Ск’явоне.

Сергій Стаховський спробує здолати опір дев’ятого сіяного на Вімблдоні японця Кеї Нісікорі.

Всього на цей момент на турнірі в одиночному розряді залишилося троє українців – крім Світоліної та Стаховського, це Леся Цуренко, яка в дуже напруженому матчі першого кола у вівторок переграла німкеню Юлію Ґерґес – 6:7, 7:6, 6:4.

Уже припинили участь у змаганні Катерина Бондаренко, Ілля Марченко та Олександр Долгополов.