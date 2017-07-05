Порошенко привітав жителів Слов’янська та Краматорська з річницею визволення

Президент України Петро Порошенко привітав жителів Слов’янська і Краматорська із третьою річницею визволення міст від «російських найманців», повідомляє офіційний сайт глави держави 5 липня.

«Три роки тому банди озброєних злочинців були вибиті нашими воїнами з ваших рідних міст, над якими замайорів український синьо-жовтий прапор. Попри окупацію, страх, паніку, смерть та сльози ви завжди вірили в перемогу і сьогодні відчуваєте себе вільними громадянами Української держави та господарями рідної землі», – ідеться в привітанні.

Порошенко також відзначив, що Україна завжди пам’ятатиме українських воїнів і цивільних громадян, загиблих під час проведення антитерористичної операції та під час визволення Слов’янська та Краматорська.

У липні 2014 року українські військові звільнили Слов’янськ від проросійських бойовиків. Місто перебувало під окупацією угруповання, яке тоді очолював російський полковник Ігор Гіркін («Стрєлков»), 84 дні.

Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014 року. Влада України оголосила про проведення там антитерористичної операції проти підтримуваних Росією сепаратистів. Влада Росії неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.

За даними ООН, від початку конфлікту на сході України у квітні 2014 року там загинули майже 10 тисяч людей.