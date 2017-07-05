Гройсман прибув із візитом до Великої Британії

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув 5 липня до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, повідомив Урядовий портал.

«У рамках візиту глава уряду планує провести двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей та державним секретарем Великої Британії у закордонних справах Борисом Джонсоном, взяти участь у засіданні Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку, а також провести переговори з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті та міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд», – ідеться в повідомленні.

Центральною подією візиту стане діловий форум, присвячений ходу реформ в Україні, у рамках якого глава українського уряду зустрінеться з керівниками британських компаній та інвестиційних фондів. Крім того, Гройсман візьме участь в інвестиційній конференції Dragon Capital. Також заплановані зустрічі прем’єр-міністра з лідерами української громади та духовенства у Великій Британії.