Держпродспоживслужба: з початку року через харчові отруєння відкрили 21 провадження

У Держпродспоживслужбі заявляють, що з початку року силовики через харчові отруєння відкрили 21 кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба відомства, до правоохоронних органів направили матеріали за 46 справами.

З початку року працівники Держпродспоживслужби розслідували 79 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь, внаслідок яких постраждало 941 особа, з них 750 дітей (79,7%).

Наприкінці червня почали ресєтрувати випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання суші в одному з київських ресторанів, наразі таких випадків 38.

У Держпродспоживслужбі заявляють, що в результаті проведення моніторингу у 79 з 83 закладів громадського харчування виявлені порушення ветеринарно-санітарного та санітарного законодавства, 28 закладів припинили свою роботу для проведення санітарного дня, ремонтних робіт, заміни обладнання.