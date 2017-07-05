Суд у Криму знову відмовив захисту Чийгоза в допиті муфтія Еміралі Аблаєва

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 5 липня повторно відмовив захисту одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза в допиті кримського муфтія Еміралі Аблаєва. Судді послалися на те, що «клопотання захисту не обґрунтоване», повідомив кореспондент Радіо Свобода в Криму Антон Наумлюк.

Про виклик як свідка муфтія Еміралі Аблаєва клопотав адвокат Микола Полозов, на думку якого Аблаєв може прояснити події 26 лютого і засідання Меджлісу кримськотатарського народу, яке відбулося напередодні.

«Свідки Дегерменджі й Асанов вказували, що Аблаєв під час попереднього розслідування тиснув на свідків з метою домовитися про Чийгоза. Тобто Аблаєв може розповісти і про те, як відбувалося попереднє розслідування», – додав Полозов.

«Необхідно допитати безпосередніх учасників, яких слідство цілеспрямовано не залучало до процесу. Це особи, які підтримали окупаційну владу, тому їх не стали залучати. Хоча ми декого допитали, Смирнова і Ковітіді, ніхто з них не вказував безпосередньо на мої дії. Їх допит доводить обвинувальний ухил цієї справи, спрямованої проти кримськотатарського народу за його позицію», – підтримав адвоката Чийгоз.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на засіданні 27 червня також відмовив захисту одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза в допиті кримського муфтія Еміралі Аблаєва.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.